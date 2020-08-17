В Японии зафиксировали рекордную температуру

В Японии зафиксирована рекордная температура — в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до 41,1 градуса Цельсия, передало в понедельник информационное агентство Киодо.
По данным японской метеослужбы, точно такая же температура была отмечена 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама.
В августе по всей Японии устанавливается жаркая погода. В Токио температура в настоящее время достигает 35 градусов. Жаркая погода продлится и в ближайшие дни. Местные власти в Японии призывают население защититься от угрозы теплового удара.
| 2020-08-17T12:31:49+04:00 17 августа 2020, 14:14|12345 (Пока оценок нет)
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