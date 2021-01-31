В Японии выявили новый очаг заражения «британским» вариантом COVID-19

В Японии зарегистрировали еще пять человек, зараженных «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Этот вариант COVID-19 обнаружили у людей в Сайтаме и Токио, это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Новый штамм был обнаружен у троих человек в Сайтаме. Они по работе контактировали с ранее выявленными носителями штамма. Всех новых инфицированных госпитализировали.

Всего в Японии зарегистрировали уже 64 случая заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. (РИА Новости)