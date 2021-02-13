В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

Закон, предусматривающий штрафы для физических и юридических лиц, которые не следуют ограничительным мерам против распространения коронавируса, в субботу вступил в действие в Японии. Соответствующий документ был поддержан в начале месяца большинством депутатов обеих палат национального парламента.

Новый закон, в частности, предусматривает штраф до 500 тыс. иен ($4,7 тыс.) за отказ заразившегося коронавирусом пациента от госпитализации. 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время. Эти ужесточения распространяются только на те регионы страны, где действует режим чрезвычайной ситуации, а также регионы, где местные власти установили третий или выше (по четырехбалльной шкале) уровень угрозы распространения инфекции.(ТАСС)