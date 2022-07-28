Власти города Ямагути на западе Японии объявили, что они убили обезьяну, которая, по их словам, несет ответственность за серию нападений на людей.

После этого заявления местные жители наконец-то вздохнули с облегчением. За последние три недели жертвами макаки стали 56 человек, в том числе грудной ребенок, раненый в своем доме, и 4-летняя девочка, на которую напали в детском саду.

На животное, которое терроризировало весь город, объявили настоящую охоту. На улицах расставили ловушки, но обезьяне удавалось ускользать из них. Тогда власти пошли на крайние меры – выдали разрешение на отстрел. Хотя макака обезврежена, местным жителям рекомендовали не расслабляться. И продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности: не гулять по одному, закрывать окна и двери.

«Сегодня утром мы получили предупреждение от полиции, поэтому мы запретили детям играть на улице» — сказала The New York Times Ясуко Санада, заместитель директора детского сада, где произошло нападение на 4-летнего ребенка.

Власти Ямагути опасаются, что у мародерствующей макаки могут быть последователи. Об этом в один голос говорят зоологи и ветеринары. Сегодня в Японии слишком много обезьян. Это результат усилий по сохранению животных, начатых после Второй мировой войны. Восстановление популяции парадоксальным образом «спровоцировало и усилило» конфликты между людьми и макаками до такой степени, что люди, живущие рядом с животными, теперь сталкиваются с серьезным риском вторжения в их среду обитания, пишет в недавнем исследовании эксперт по приматам Хирото Энари. В поисках новых территорий макаки переселяются в провинциальные города, где много заброшенных районов, или в такие места, как Ямагути, где жилые дома зажаты между холмами и горам. И раз уже случился прецедент, то следует ожидать, что в ближайшее время могут объявиться сородичи обезьяны-террориста.