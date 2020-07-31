В Японии считают необходимым развивать возможности нанесения удара по базам противника

Группа военных экспертов правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в рамках обсуждения укрепления системы ПРО подготовила предложение правительству страны рассмотреть возможность усиления потенциала по нанесению удара по ракетным базам на территории потенциального противника. Об этом в пятницу сообщила газета Yomiuri.

В документе отмечается, что Японии «требуется укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника» на фоне нестабильной обстановки на Корейском полуострове. При этом группа экспертов считает приоритетным сохранить нынешнюю оборонно-ориентированную политику, а превентивный удар по базам рассматривать в качестве крайнего варианта при отсутствии других средств для самообороны. Проект предложений, одним из авторов которого стал бывший глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра, в начале августа будет представлен премьер-министру Синдзо Абэ.

Экспертная группа провела несколько раундов консультаций и выработала несколько конкретных способов укрепления ПРО после отказа от планов размещения в стране двух наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Приоритетным вариантом, по данным Yomiuri, на данный момент является формирование группировки низкоорбитальных спутников для эффективного отслеживания запуска ракет потенциальным противником.

Другой план предполагает дополнительную закупку кораблей, оснащенных установками ПРО Aegis. Сейчас Япония располагает семью такими кораблями, а к марту следующего года должна была принять на вооружение еще один. Главным минусом в случае принятия такого решения станет нехватка военнослужащих для формирования новых экипажей, отмечает газета. Последний вариант предусматривает закупку мощного наземного радара, который бы действовал в связке с уже существующей в Японии системой ПРО.(ТАСС)