В Японии приостановят работы на АЭС «Иката» после нештатной ситуации

Компания-оператор АЭС «Иката» в японской префектуре Эхимэ Shikoku Electric Power Company намерена приостановить профилактические работы на третьем энергоблоке после того, как станция на несколько секунд осталась полностью без энергоснабжения, до выявления причин инцидента.
Как сообщается на сайте компании, чрезвычайная ситуация была зафиксирована в 15.40 субботы. Сразу же после отключения энергоснабжения были активированы аварийные генераторы. Тем не менее, первый и второй энергоблоки были полностью обесточены на три секунды, а третий – на 10 секунд.
Запуск аварийных генераторов на станции стал первым случаем с 1999 года. Утечки радиоактивных веществ в результате инцидента не выявлено.
| 2020-01-26T14:36:06+00:00 26 января 2020, 15:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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