В Японии приостановят работы на АЭС «Иката» после нештатной ситуации

Нештатная ситуация на АЭС стала уже второй по счету в январе. Ранее ходе работ по извлечению 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смеси урана и плутония — была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые служат, в том числе, для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.(РИА Новости)