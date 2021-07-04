Оползень, который сошел в субботу в городе Атами (префектура Сидзуока) мог уничтожить, по предварительным оценкам, около 80 домов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

В настоящее время известно о двух погибших, около 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Однако, как отмечается, это число может быть и выше.

Операция по их поиску возобновилась утром. По данным телеканала, поздно вечером в субботу спасатели нашли около 10 человек внутри домов в зоне сошедшего оползня. Их жизни ничего не угрожает.

Пока сложно оценить реальный масштаб ущерба от бедствия. Власти Сидзуоки отмечают, что в той или иной степени повреждения получили от 100 до 300 домов, оказавшихся на пути оползня. Его протяженность составила около 2 км.