В Японии из-за тайфуна без света остались больше 180 тысяч домов

В Японии из-за тайфуна «Хайшен» без света остались больше 180 тысяч домов, передает телеканал NHK.

Отмечается, что сейчас тайфун находится в 100 километрах к западу от городе Марукадзаки и движется со скоростью 30 км/ч. Специалисты оценивают смерч как «чрезвычайно мощный». В центре сила ветра достигает 60 м/с.

Основной удар стихии приходится на остров Косю, где за сутки может выпасть до 600 миллиметров осадков.

Власти и метеорологи просят людей подготовиться к непогоде. Отменены авиарейсы и поезда. Больше 5,76 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться. (Газета.Ру)