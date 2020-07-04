В Японии 15 человек погибли из-за ливней

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

По последним данным, в результате разлива реки Кумагава произошло затопление дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото). Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только медики. Ранее сообщалось еще о двух погибших под завалами, вызванными оползнем в небольшой деревушке Акисита, однако позднее местные власти уточнили, что спасатели обнаружили тело только одного погибшего.

Пропавшими без вести к настоящему времени числятся 9 человек.

По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где был объявлен максимальный пятый уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.