В Якутии исчез самолет Ан-30 с экранов радаров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Якутии с радаров пропал самолет Ан-30 рейсом Якутск — Оленек, на борту было семь человек», — заявил источник.

Самолет должен был приземлиться в 11.08 мск в аэропорту Оленек. На его поиски направили вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.

По данным агентства, потеря радиосвязи с Ан-30 произошла при заходе на посадку, все находившиеся на борту — члены экипажа. На радиолокаторе отметки о приземление борта не наблюдается.

Позже в МЧС по региону подтвердили пропажу с радаров самолета, уточнив, что на борту находились пять человек экипажа и 6,3 т груза.

Это уже второй за сутки самолет, исчезнувший в Якутии. Накануне самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный», на борту находилось три человека — двое членов экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».