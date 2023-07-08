В бета-версии WhatsApp для iPhone под номером 23.14.0.70 обнаружили новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, если пользователь внесет в панель ввода сообщения эмодзи, тогда поверх этой строки появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры. Пользователи смогут получать подсказки лишь в том случае, если в их коллекцию были добавлены нужные стикеры. Аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram еще несколько лет назад.

Нововведение позволит активным пользователям WhatsApp, использующим стикеры в переписке, сэкономить большое количество времени, так как для поиска нужного стикера достаточно будет ввести связанный с ним эмодзи.

Функция пока находится на стадии тестирования и доступна лишь некоторым бета-тестерам WhatsApp, установившим приложение через службу TestFlight от Apple. Для пользователей Android нововведение доступно в версии приложения под номером 2.23.14.16.