Главное Управление культуры города Баку организовало концерт, посвященный Дню Республики в Азербайджанском Высшем Военном Училище имени Гейдара Алиева, сообщает #.

Ведущие концерта Арзу Гамзаева и Аяз Мамедов поприветствовали личный состав и поздравили их с Днем Республики. Также был продемонстрирован видеоролик, посвященный празднику.

Далее на концерте выступили популярные певцы Гюнель Зейналова и Тунар Рахман, исполнившие любимые песни, танцовщицы Фатима Фаталиева, Кямаля Сафаралиева и лауреат международных конкурсов танцевальный ансамбль «Səma», с прекрасными, грациозными и изящными номерами.

В конце мероприятия участники концерта были награждены Почетными грамотами Главного Управления.