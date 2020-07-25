В выходные в 14 городах и районах общественный транспорт работать не будет

В связи с продлением особого карантинного режима введено ограничение на работу общественного транспорта.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах, где введен ужесточенный карантинный режим, по выходным дням приостанавливается работа общественного транспорта.

Согласно решению, сегодня с 00:00 до 06:00 27 июля общественный транспорт работать не будет.

Ранее ограничения на работу общественного транспорта были введены 4 июля с 00:00 до 06:00 6 июля, с 00:00 11 июля до 06:00 13 июля, с 00:00 18 июля до 06:00 20 июля.

Отметим, что в связи со специальным карантинным режимом деятельность Бакинского метро также приостановлена.