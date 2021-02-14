В Вязьме захоронили останки русских и французских солдат, погибших в 1812 году

Останки 126 русских и французских солдат были торжественно захоронены на Екатерининском кладбище в Вязьме 13 февраля. Останки были обнаружены в братской могиле в ходе поисковых работ русско-французской экспедиции «По следам войны 1812 года» под эгидой франко-российского форума «Трианонский диалог».

Останки были разложены по восьми гробам, накрытым российскими и французскими флагами и преданы земле под залпы пушечного салюта.

В числе захороненных — трое подростков, вероятно барабанщиков и три женщины-вивандера (они заведовали полковыми столовыми и оказывали первую помощь). Как отметила антрополог, сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова, в основном возраст погибших — от 30 до 39 лет все погибшие участвовали в битве под Вязьмой 3 ноября 1812 года, когда русские войска преследовали французов, отступающих из сожженной Москвы по старой Смоленской дороге.

На мероприятии присутствовали представители французского посольства в России, МИД РФ, Минобороны РФ, Россотрудничества, администрации Смоленской области и Вяземского района, а также — потомок наполеоновского маршала Мюрата — принц Понтекорво Иоахим Мюрат, великий князь Георгий Романов, прямой потомок фельдмаршала Михаила Кутузова — Юлия Хитрово, вице-президент РАН и директор Института археологии РАН Николай Макаров, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Кроме того, на кладбище были порядка ста реконструкторов в русской и французской форме времен войны 1812 года (rg.ru).