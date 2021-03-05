В ВС Норвегии попросили Россию не беспокоиться

Командующий вооруженными силами Норвегии генерал-майор Ингве Одло считает, что размещение в стране американских бомбардировщиков не должно быть причиной для беспокойства со стороны России. Такое мнение он высказал в пятницу на телефонном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам командующего ВС, самолеты США будут размещены в Норвегии для отработки возможных совместных действий, «если это понадобится». «И мне кажется, мы очень ясно даем понять, что это совершенно не наступательная операция, а нормальная военная деятельность двух близких союзников», — подчеркнул он.

«В этом не должна читаться угроза. Таким образом профессиональные военные повышают свой уровень знаний и навыков», — подчеркнул в свою очередь заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Стивен Бэшэм. По его словам, с точки зрения США, эта также возможность побывать и провести учения в новых условиях. Он отметил, что американские бомбардировщики пробудут в Норвегии несколько недель.