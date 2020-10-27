В ВОЗ заявили, что мутации коронавируса не мешают диагностированию и лечению

Свидетельств существования опасных мутаций коронавируса пока нет, SARS-CoV-2 остается стабильным, заявила 26 октября глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ораганизации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По словам специалиста, с начала пандемии в ВОЗ создана группа, которая целенаправленно следит за изменениями вируса.

«Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По словам Керкхове, у коронавируса есть мутации, но они нормальные, и не мешают диагностированию и лечению.

Пока указаний на опасные мутации, делающие COVID-19 более заразными или смертельным, нет, добавили в ВОЗ.

| 2020-10-27T02:24:49+04:00 27 октября 2020, 10:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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