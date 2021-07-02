Всемирная организация здравоохранения в настоящий момент не готова дать общую рекомендацию, связанную с комбинированием разных вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хормбах, передает ТАСС.

«Ряд исследований показывают, что комбинация вакцин компаний AstraZeneca и Pfizer приводит к хорошему иммунному ответу», — подчеркнул он.

По словам представителя ВОЗ, полученные результаты уже обнадежили, однако сейчас идут дополнительные исследования. Вакцины также комбинируются с препаратами других производителей.

«Пока не можем представить общую рекомендацию и сказать, что сочетать вакцины можно как угодно», — обратил внимание Хормбах.

Он добавил, что пока имеются данные о вакцинах от коронавируса Pfizer и AstraZeneca.