В ВОЗ считают, что коронавирус остается на упаковках замороженных продуктов

Коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Последние исследования и сообщения подчеркивают, что вирус может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения, а также что передача вируса может проходить от упаковки к человеку», — цитирует издание документ. В рекомендациях указывается, что риск для потребителей оценивается как минимальный, однако «в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства, и вирус может оставаться в еде в ходе международных перевозок».