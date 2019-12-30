В воинских частях Азербайджанской армии проводится «день открытых дверей»

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сегодня во всех воинских частях для родителей и близких солдат проводится «день открытых дверей».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные и административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч министра обороны, заместителей министра и командующих видами войск с родителями солдат в рамках «дня открытых дверей» будут обсуждаться и даны ответы на вопросы посетителей, связанные с прохождением военной службы.

В связи с праздничным днем для личного состава будут проводиться культурно-массовые мероприятия и вручены праздничные гостинцы.

| 2019-12-30T14:49:18+00:00 30 декабря 2019, 15:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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