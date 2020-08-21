В Венеции ответили на идею американских ученых дать городу затонуть

В Венеции назвали провокацией заявление американских ученых о том, что следует прекратить спасать уязвимые с точки зрения экологии места. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венецианского гида и вице-президента ассоциации «Площадь Сан-Марко» Катерину Сопрадасси.

Ранее ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовала работу, в которой говорится о возможности оставить в первоначальном виде ряд культурных мест и объектов, страдающие от воздействия окружающей среды.

Сопрадасси напомнила, что помимо Венеции, в мире существует много приморских городов, в том числе исторических, которые могли столкнуться с теми же проблемами из-за климатических изменений.

Она отметила, что Венеция и лагуна, в которой она расположена, появились как раз за счет климатических изменений.

«Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам… Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств: это означает разрушить историю», — подчеркнула Сопрадасси.