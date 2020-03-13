В Венесуэле заявили о полном успехе внезапных учений

«Военные учения «Боливарианский щит II» завершились с полным успехом, мы остаемся бдительными перед лицом любой агрессии против нашей родины. Поздравляем народ и армию за их лояльность, сплоченность и патриотизм в деле защиты страны», — говорится в заявлении Стратегического оперативного командования (CEOFANB) ВС Венесуэлы.

Первые в этом году учения прошли в середине февраля, после чего Мадуро сообщил, что силовые структуры страны готовятся к проведению внезапных антитеррористических учений перед угрозой диверсионных групп из Колумбии и США. Кроме того, Венесуэла является членом ОПЕК и одним из крупнейших производителей нефти, а в минувший понедельник мировые цены на нефть обрушились на треть после распада альянса.(РИА Новости)