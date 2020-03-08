В Венесуэле задержали 38 сотрудников PDVSA

«В рамках межведомственного расследования под руководством генеральной прокуратуры задержаны 8 человек помимо 30 членов экипажа танкера», — заявил Реверол в эфире телеканала Iguana

Министр сообщил, что сотрудники Главного управления военной контрразведки обнаружили кражу углеводородов с использованием танкера Negra Hipólita, который вывез с НПЗ Парагуана в штате Фалькон 40 тысяч баррелей бензина, 36 тысяч баррелей дизельного топлива и 50 тысяч баррелей авиационного керосина. Судно было перенаправлено на морскую границу между водами Венесуэлы и Нидерландских Антильских островов, где топливо перегрузили на танкер Panamanian Glory под флагом Колумбии.(РИА Новости)