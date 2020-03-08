В Венесуэле задержали 38 сотрудников PDVSA

Глава МВД Венесуэлы Нестор Реверол сообщил в субботу о новых задержаниях среди сотрудников и руководства государственной нефтегазовой корпорации PDVSA, в числе 38 задержанных экипаж танкера Negra Hipólita, президент PDV Marina и его ассистент, а также 6 менеджеров.
«В рамках межведомственного расследования под руководством генеральной прокуратуры задержаны 8 человек помимо 30 членов экипажа танкера», — заявил Реверол в эфире телеканала Iguana.
Министр сообщил, что сотрудники Главного управления военной контрразведки обнаружили кражу углеводородов с использованием танкера Negra Hipólita, который вывез с НПЗ Парагуана в штате Фалькон 40 тысяч баррелей бензина, 36 тысяч баррелей дизельного топлива и 50 тысяч баррелей авиационного керосина. Судно было перенаправлено на морскую границу между водами Венесуэлы и Нидерландских Антильских островов, где топливо перегрузили на танкер Panamanian Glory под флагом Колумбии.(РИА Новости)