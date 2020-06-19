В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка

«Необходимо открыть расследование против директора Всемирного банка, он действовал сообща с этим узурпатором (Эрнандесом), который является частью преступной группировки с планами завладеть Citgo и передать ее ConocoPhillips. Факты соучастия очень прозрачны, и суды в США должны рассмотреть это преступление, совершенное в их юрисдикции», — заявила Родригес в эфире венесуэльского гостелевидения.(РИА Новости)