В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала суды США открыть расследование против главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, которого она обвинила в разграблении национальных активов за рубежом.
По словам вице-президента, Малпасс является сообщником оппозиционера Хуана Гуаидо, самопровозгласившего себя президентом страны и «назначенного» им прокурора Хосе Игнасио Эрандеса .
«Необходимо открыть расследование против директора Всемирного банка, он действовал сообща с этим узурпатором (Эрнандесом), который является частью преступной группировки с планами завладеть Citgo и передать ее ConocoPhillips. Факты соучастия очень прозрачны, и суды в США должны рассмотреть это преступление, совершенное в их юрисдикции», — заявила Родригес в эфире венесуэльского гостелевидения.(РИА Новости)