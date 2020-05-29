В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении

Антитеррористический трибунал Венесуэлы издал указ о превентивном лишении свободы группы обвиняемых в причастности к попытке вторжения в страну группы наемников.
В заявлении венесуэльского Верховного суда перечислены имена восьми обвиняемых, в том числе двух женщин, которые, согласно решению трибунала, будут переданы под стражу. В списке отсутствуют двое граждан США, которые были задержаны по данному делу в числе нескольких десятков других человек.
Фигуранты списка обвиняются в государственной измене, мятеже, сговоре с иностранным правительством, терроризме и незаконном обороте оружия.(РИА Новости)