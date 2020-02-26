В Венесуэле пираты напали на грузовое судно и убили капитана

Депутат национальной ассамблеи Венесуэлы Омар Гонсалес заявил СМИ о нападении пиратов и убийстве капитана судна «Сан-Рамон» под греческим флагом в бухте Посуэлос напротив Пуэрто-ла-Крус, об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Гонсалес — депутат от штата Ансоатеги, в котором расположен порт, это первое в регионе нападение пиратов на грузовое судно, ранее атакам подвергались малые суда и яхты, преимущественно туристические.
Шестеро вооруженных преступников в ночь на 24 февраля на скоростной лодке подошли к стоящему судну и взобрались на борт при помощи альпинистского снаряжения. Экипаж судна, в который помимо капитана — гражданина Колумбии — входили еще семеро колумбийцев, двое венесуэльцев и кубинец, был взят в плен.
По его словам, при ограблении был ранен сотрудник береговой охраны, находившийся на судне, ещё один член экипажа, электрик, спрыгнул с корабля во время нападения и до сих пор не найден.
«Сан-Рамон» находился в Пуэрто-ла-Крус в течение 65 дней, власти задержали его по подозрению в контрабанде, однако на момент нападения судно уже имело документы, разрешающие выход.