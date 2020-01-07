В Венесуэле одновременно избрали двух спикеров парламента

Луис Парра избран новым председателем венесуэльского парламента. Он заявил, что назначение членов избирательной комиссии является главным приоритетом законодательного органа страны, сообщает Голос Америки.

Парра был избран после того, как военные заблокировали доступ лидеру оппозиции Хуану Гуайдо в здание Национальной ассамблеи. Предполагалось, что он будет переизбран на пост главы парламента.

Несмотря на то, что законодательный орган страны обладал небольшой властью, он доставлял неприятности Мадуро.

Парра, заявил журналистам, что все еще является противником Мадуро.

После присяги Парры Гуайдо, был переизбран на второй годичный срок на пост временного президента Венесуэлы. Голосование прошло вне стен Национальной ассамблеи. 100 законодателей из 167 поддержали его кандидатуру.

Гуайдо поддерживают Соединенные Штаты, Европейский Союз и свыше десяти латиноамериканских стран. Специальный посланник США в Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции для оказания давления на Мадуро после воскресных событий.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что провел телефонный разговор с Гуайдо.

«Пообщался сегодня с Гуйадо и поздравил его с переизбранием на пост временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Сказал ему, что мы с вами, и США будут поддерживать вас и народ Венесуэлы, пока ваша свобода не будет восстановлена», – написал Пенс в Твиттере.