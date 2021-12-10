Власти Венесуэлы назвали отчаянной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвали не политизировать олимпийское движение. Соответствующее заявление в четверг распространил МИД Боливарианской Республики.

«Этот отчаянный, но тревожный акт, являющийся частью кампании клеветы и манипуляций со стороны небольшой группы стран, <…> демонстрирует анахроничную позицию их правительств, которые все еще придерживаются видения холодной войны, — говорится в документе. — Венесуэла требует остановить политизацию спорта и призывает все страны защищать спортивный дух, который должен царить во время соревнований, в соответствии с принципами и ценностями, изложенными в Олимпийской хартии».

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.(ТАСС)