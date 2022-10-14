В Великобритании обеспеченная 58-летняя владелица недвижимости держала в качестве рабыни 60-летнюю женщину. Она заставляла ее убирать, готовить и смотреть за тремя маленькими детьми, при этом постоянно унижала и избивала потерпевшую, сообщает Daily Mail.

В течение нескольких лет 60-летняя Жаклин Уиттингтон была вынуждена работать домашней прислугой у 58-летней Фарзаны Каусар, которая ее полностью контролировала. Потерпевшая выполняла все домашние обязанности и смотрела за тремя детьми, при этом ей ничего не платили. Подозреваемая часто избивала и оскорбляла женщину: она сломала ей лодыжку, хлопнув по ней дверцей машины, разбила очки о ее лицо, сорвала с нее ожерелье.

Неладное заметила няня детей. Она обратилась в полицию и в социальные службы, которые провели проверку в отношении семьи. Ее результаты показали, что Фарзана Каусар содержала Жаклин Уиттингтон в качестве рабыни, а также пыталась подкупить женщину, чтобы она сняла обвинения.

У пострадавшей четверо детей. Сначала они навещали мать, затем перестали это делать, так как не могли выяснить место ее нахождения. У женщины был мобильный телефон, который затем у нее забрали. Ей сообщили о смерти матери лишь через несколько недель, когда похороны уже прошли.

Подозреваемая сейчас находится под стражей. 10 ноября 2022 года ей вынесут приговор. (gazeta.ru)