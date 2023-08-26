Основным грехом журналистики является дезинформация. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск, сообщает портал Vatican News.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо», — сказал он. Всего понтифик назвал четыре греха журналистики, в том числе клевету, диффамацию и любовь к скандалам, отметив, что «за скандалы хорошо платят».

Папа римский отметил, что в настоящее время мир переживает эпоху, когда «все все комментируют». При этом он обратил внимание, что иногда речь идет о словах, не связанных с фактами, и заявлениями, которые появляются до самих фактов.