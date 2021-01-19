В Вашингтоне накануне инаугурации развернуты подразделения радиационной и химической защиты

В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Береговой охраны США накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом пишет «Интерфакс».

Береговая охрана сектора штата Мэриленд и столичного региона патрулирует реки Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия. Кроме того, задействованы специальные отряды, например Атлантическая ударная группа.

Специалисты используют дистанционно управляемых роботов, чтобы те осматривали подозрительные плавучие объекты. К работам привлечены служебные собаки.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (21.00 по бакинскому). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Известно, что действующий президент Дональд Трамп не пойдет на это мероприятие.