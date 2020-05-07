В Узбекистане число случаев коронавируса выросло до 2266

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 33 человека и достигло 2266, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2233, десять пациентов скончались, 1556 выздоровели, 644 находились на лечении.
«По состоянию на 7 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2266», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В среду было зафиксировано 26 новых случаев COVID-19, во вторник — 18, в понедельник — 40.(РИА Новости)