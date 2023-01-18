В Украину удалось вернуть 125 детей, которых незаконно вывезли в Россию во время войны.

Об этом сообщила советник — уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время открытия проекта «Ukraine is You» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По ее словам, на сегодня известно о похищении почти 14 тысяч детей Российской Федерацией.

«Нам удалось идентифицировать и верифицировать данные почти 14 тысяч детей, которые были похищены и депортированы российской армией, и, к сожалению, можем сказать, что только 125 из них нам удалось вернуть обратно домой», — рассказала она.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты 456 детей. Еще 897 получили ранения. «Пока шла наша презентация, мы узнали, что из-под завалов в Днепре вытащили еще одного ребенка, которого убили рашисты», — добавила она. (УНИАН)