Седьмой самолет с военно-технической помощью от США доставил в Украину боеприпасы для гранатометов.

Как передает Укринформ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Фейсбуке.

“Седьмая птица из Соединенных Штатов Америки приземлилась в Борисполе! В этот раз доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует”, — написал Резников.

Министр обороны добавил, что на сегодняшний день общий вес амуниции, переданной Украине Соединенными Штатами Америки, начиная с 22 января этого года, составляет около 600 тонн.

Резников поблагодарил друзей и партнеров Украины за поддержку.

Как сообщал Укринформ, 3 февраля Резников на брифинге заявил, что высокоточное вооружение и техника, которые Украина получает от международных партнеров, усиленно охраняется, что является одним из условий сотрудничества. Уже в ближайшее время Украина продемонстрирует «новинки», которые ранее Вооруженные силы не получали.