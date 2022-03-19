В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных россиян.

Как сообщает УНИАН, об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Уже есть (лагеря для военнопленных). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция… Относительно военнопленных — даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как оказывается нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором», — заявила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, подписан совместный приказ с Минобороны, МВД, другими службами о создании этих лагерей.

В то же время генпрокурор уточнила, что сейчас вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.

Украинские источники количество взятых в плен российских военнослужащих составляет около 700. Причем среди них около 250-300 военных — «срочники».