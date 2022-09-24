В Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину», — говорится в сообщении.

Чат-бот доступен в социальной сети Telegram. Также в Украине продолжают координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий.