В Украине за сутки выявлено более 14 тыс. зараженных коронавирусом

Украина поставила антирекорд по новым случаям коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает «Страна.ua».

За последние сутки в стране было выявлено 14 580 зараженных. Накануне этот показатель составлял 14 575 человек. Выздоровели почти 78 тысяч пациентов, 216 скончались от осложнений. Среди инфицированных оказалось 610 детей и 590 медработников. Больше всего зараженных зарегистрировали в Киеве (1213), Запорожской (810) и Днепропетровской областях (1342).

Всего с начала пандемии в Украине были зарегистрированы более 612 тысяч случаев коронавируса.