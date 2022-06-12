С начала российского вторжения армия Украины потеряла до 10 000 военных. Об этом в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным заявил глава офиса президента Украины Алексей Арестович.

«У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 погибают, не меньше», — рассказал Арестович.