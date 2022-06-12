С начала российского вторжения армия Украины потеряла до 10 000 военных. Об этом в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным заявил глава офиса президента Украины Алексей Арестович.
«У нас в начале конфликта погибало 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 погибают, не меньше», — рассказал Арестович.
По его словам, соотношение потерь в украинских войсках будет колебаться у районе значений «один к пяти, один к трем, один к шести». На вопрос, можно ли из этих расчетов вывести, что ВСУ с начала войны потеряли до 10 000 солдат, Арестович ответил: «Да, где-то так».
Подсчеты Арестовича схожи с данными министра обороны Украины Алексея Резникова. Он рассказывал, что ВСУ теряют в боях до сотни человек ежедневно, еще до 500 человек получают ранения. Похожие данные об убитых и раненых называл президент Украины Владимир Зеленский. «Мы теряем 60–100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными», — говорил украинский президент. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что на войне ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных. (moscowtimes.ru)