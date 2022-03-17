Государственная телерадиокомпания Кострома сообщила о гибели в ходе «спецоперации» в Украине сразу пяти местных военнослужащих, в том числе командира костромского полка ВДВ полковника Сергея Сухарева. Также, по данным телерадиокомпании, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв и капитан Алексей Никитин.

BBC передает, что данные об общих потерях Минобороны РФ раскрыло всего один раз 2 марта (тогда сообщили о 498 погибших), однако региональные власти довольно часто сообщают о гибели военнослужащих, проживавших в регионе.

331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал полковник Сухарев, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году. Гвардии полковник Сергей Сухарев командовал 331-м полком с 2021 года.