Высокопоставленный командир запрещенной в Пакистане группировки «Национальная армия Белуджистана» (BNA) Сарфраз Бангулзай, известный также как Мурид Балоч, вместе с 70 своими соратниками сдался правительству республики. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

По данным издания, выступая на организованной по этому поводу пресс-конференции в Кветте, административном центре провинции Белуджистан, Бангулзай заявил, что деятельность BNA и других радикальных формирований в регионе финансируется Индией. В качестве примера экс-участник BNA привел в пример передачу индийских средств группировке на территории Афганистана.

«Я собственными глазами видел, как Индия спонсирует терроризм в Белуджистане, — сказал он. — Так называемые лидеры белуджей живут за границей, в комфорте, в то время как наш народ страдает».

Экс-лидер BNA также заявил о том, что испытывает сожаление за совершенные им поступки, и призвал остальных участников группировки «сложить оружие и вернуться к нормальной жизни».

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в среду в соцсети X (ранее Twitter) отметил, что «сдача Сарфраза Бангулзая, известного как Мурид Балоч, вместе с его соратниками и членами их семей является долгожданным событием для Пакистана и Белуджистана». Глава правительства также оценил работу правоохранительных и разведывательных органов Пакистана, чьи усилия способствовали сдаче лидера BNA. (ТАСС)