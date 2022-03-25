Очередной генерал страны оккупанта уничтожен украинскими военными. Яков Рязанцев не перенес очередную серию сериала «Чернобаевка».

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на несколько источников.

В частности, о ликвидации топ-генерала написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Яков Резанцев родился 17 июня 1973, с. Елбанка, Алтайский край. Он был командующим 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года, с 2021 года — генерал-лейтенант.

Отметим, это уже седьмой российский генерал, ликвидированный в Украине. В списке подтвержденных потерь российской армии — семь полковников, не менее девяти подполковников. (apostrophe.ua)