Крейсер российского черноморского флота «Москва» в результате удара украинской противокорабельной ракетой «Нептун» получил серьезные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«В Черноморской операционной зоне ПКР «Нептун» пораженный крейсер «Москва» – флагман черноморского флота россии – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернул крейсер, и он начал тонуть – говорится в сообщении.

Нвпомним, Минобороны России сообщила, что 14 апреля около 2 часов ночи ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей из-за пожара. Указывалось, что экипаж полностью эвакуировали.

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что очаг возгорания на судне локализован, открытого горения больше нет, а взрывы боеприпасов прекращены. Теперь Минобороны устанавливает причины пожара.