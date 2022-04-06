Несмотря на то, что первый раунд переговоров в Стамбуле дал значительный результат и российская армия вышла из Черниговской, Киевской и Сумской обоастей, войну это не остановило. Однако есть эксперты, которые считают, что России нужно было перегруппироваться для того, чтобы начать активные военные действия на юге страны. О том, что сейчас происходит в Украине, о роли Турции в переговорном процессе рассказал в интервью # украинский политолог, тюрколог Григорий Мавров:

— Одним из итогов переговоров в Стамбуле стало то, что Россия начала отступать от Киева. Как будет развиваться ситуация сейчас?

— Это результат разгрома всей российской группировки, действовавшей в северной части Украины. Если бы оставшиеся российские войска не начали отступать, то их бы попросту уничтожили. Так, например, в районе города Буча, где российская армия совершила массовые преступления против мирного населения, украинская армия практически завершила окружение и существование там российской группировки было вопросом нескольких дней.

В остальных районах российская армия за все эти почти 40 дней боев так и не достигла своих целей. Мало того, что они не взяли Киев, как это планировалось российским генеральным штабом, так и многие другие города оказались крепче, чем полагали российские военные. Выстояли Сумы и Чернигов, а это ключевые города для контроля над северо-востоком Украины. Поэтому российское отступление произошло бы в любом случае вне зависимости от переговоров.

Кстати говоря, я не уверен, что отступление — это верный термин. Судя по тем данным, что зафиксированы фото- и видеоустройствами, российские военные не просто отступили, а бежали, прихватив с собой машины, доверху нагруженные награбленным, а также заложников, которых они расстреляли после своего бегства. Насколько такая армия вообще способна воевать, вопрос дискуссионный, но очевидно, что российское командование будет пытаться перебрасывать все свои силы, включая и эти, в зону проведения Операции объединённых сил (ООС) на Донбасс.

— Какова роль Турции в этом переговорном процессе? И насколько Россия готова будет терпеть ее как гаранта безопасности Украины?

— Турция очень активно и очень успешно выступает в качестве миротворца. Как мы видели, многие страны пытались выступать в качестве посредников в этой войне. От Казахстана до Израиля, однако, только Турции удалось собрать представителей России и Украины в Стамбуле. Я думаю, что Турция делает максимально из того, что возможно, и, совершенно очевидно, что лично Эрдоган прилагает невероятные усилия для прекращения войны, но финальное слово пока еще остается за Путиным.

Для переговоров Турция — это идеальный вариант прежде всего потому, что и российская, и украинская сторона доверяют своим турецким коллегам. Поэтому Турция безальтернативна и, вероятно, если мирное соглашение и будет подписано, то это произойдет только в Турции.

Россия готова терпеть Турцию в качестве гаранта безопасности Украины. Собственно, Россия уже давно смирилась с тем, что Турция поставляет Украине новейшее и высокоточное оружие, результативность которого можно видеть на многочисленных видеозаписях, демонстрирующих разгромленные российские колонны после того, как по ним отработал «Байрактар». В Украине уже шутят, что если после войны родится девочка, то ее нужно назвать Джавелиной, если мальчик, то только Байрактаром. А кроме того, после начала войны у России не осталось серьезных и влиятельных партнеров, с кем можно иметь дело, поэтому роль Турции весьма сложно переоценить.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию вокруг Украины? Как долго эта война будет продолжаться?

— Скорее всего есть два наиболее вероятных сценария развития боевых действий.

Первый сценарий: российская сторона будет пытаться с максимальной выгодой для себя прекратить войну до 7 мая 2022 года. Эту дату связывают с личным требованием Путина к генштабу. Путин планирует провести парад и, видимо, объявить о своей победе над нацизмом, Западом и Украиной. Поэтому российской стороне необходимо показать или сочинить хоть какие-то успехи, что весьма сложно, если война не закончена. Пропаганда в России настолько эффективна, что Путин может заявить все, что угодно, и народ с радостью будет праздновать “победу над нацизмом” и очередной успешный “отпор проклятому Западу”.

Второй сценарий: видимо, все основные силы будут переброшены в зону ООС, где российской армии необходимо выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Вне зависимости от того, успешным будет наступление или же нет, Россия перейдет к постепенной заморозке военных действий. Дело в том, что сил для дальнейшего наступления уже не осталось, и российские части будут закрепляться на захваченных ими территориях юга Украины (Херсонская и часть Запорожской областей), откуда значительно проще получать снабжение из ранее оккупированного Крыма.

Чтобы “легализовать” свое нахождение, оккупанты могут провести “референдум” и объявить о создании очередных “народных республик”, которые снова “попросят” помощь у России. Появится новая постоянная линия фронта по образцу того, что уже было в зоне ООС после первой войны на Донбассе. Как долго это продлится, я не берусь судить, слишком много неизвестных, но активная фаза боевых действий, когда российская армия действовала одновременно в нескольких регионах Украины, уже точно закончилась.