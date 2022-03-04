Сегодня, 4 марта, в небе над городом Волноваха Донецкой области украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают нести потери. Сегодня в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что оккупантский самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры.

Также сообщается, что пилот катапультировался, его сейчас разыскивают. (gordonua.com)