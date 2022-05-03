Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют признаки подготовки к мобилизации в РФ.

Об этом он сказал в интервью для НВ.

Буданов ответил на вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию 9 мая.

«Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — сказал начальник ГУР.

Буданов подтвердил, что Россия хочет одержать победу на востоке Украины до 9 мая.

«Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никоим образом они не успевают», — подчеркнул глава украинской разведки. (unian.net)