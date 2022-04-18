Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) призывает организаторов Каннского кинофестиваля не допускать фильмы российского производства к участию в мероприятии. Об этом говорится в обращении председателя Госкино Марины Кудерчук к президенту Каннского фестиваля Пьеру Лескюру, обнародованном на странице украинского ведомства в Facebook в воскресенье, 17 апреля.

По словам Кудерчук, несмотря на призыв Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, в основную конкурсную программу 75-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая, включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». «А украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши», — пишет она.

В обращении отмечается, что в условиях активных боевых действий на украинской территории одновременное представление России и Украины на одной площадке «недопустимо и приведет к смещению фокуса с ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру». (DW)