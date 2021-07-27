В Украине проходят крупномасштабные военные учения «Три меча – 2021» с участием США, Польши и Литвы, сообщает Голос Америки.

Учения, в которых задействовано свыше 1200 военнослужащих и более 200 единиц боевого транспорта, проходят на Яворовском полигоне во Львовской области и продлятся с 17 по 30 июля.

«Состоялись несколько тактических учений, – рассказал журналистам командующий украинскими воздушно-десантными войсками Евгений Мойсюк. – Они показывают высокий уровень подготовки и готовность наших партнеров совместно отражать агрессию».

Учения проходят на фоне обострения напряженности в отношениях между НАТО и Москвой, которая заявила в июне, что произвела предупредительные выстрелы и сбросила бомбы на пути британского военного корабля, чтобы вытеснить его из вод Черного моря у берегов Крыма.