Верховная рада Украины в четверг, 18 ноября, приняла законопроект №5232, который регулирует применение оружия и боевой техники пограничниками. За него проголосовал 271 народный депутат, сообщает агентство «Интерфакс».

Закон разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц. Оружие можно применять также для отражения нападения на охраняемые объекты, для остановки транспортного средства, водитель которого создает угрозу жизни других людей, принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Гранаты и малогабаритные взрывные устройства пограничники смогут использовать для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего или освобождения заложников.

Ранее стало известно, что, в связи с наплывом мигрантов на границах Беларуси с Польшей и странами Балтии, официальный Киев решил усилить охрану украинско-белорусской границы. (DW)