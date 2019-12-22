В Украине принудительно снизили мощности АЭС

Украина ночью в воскресенье совершила диспетчерское принудительное снижение генерации электроэнергии на АЭС на 400 МВТ из-за низкого спроса, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Парламент Украины 4 декабря принял закон, которым запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом и опубликован в официальной прессе.

«Сегодня с 02.00 до 06.00 (с 04.00 до 08.00 по бакинскому) было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт», — написал Герус в Facebook. (РИА Новости)