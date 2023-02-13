Расследовательский проект Bellingcat обнаружил, что в Украине погибли как минимум трое криминальных авторитетов из России. Свои преступления они совершали в 1990-е и 2000-е, получили длительные сроки, а затем завербовались в ЧВК «Вагнер» и отправились в Украину.

Андрей Бережных из Балаково в Саратовской области. В 1994 он устроился водителем к директору рынка, а когда того убили, решил отомстить. Со временем Бережных стал лидером банды киллеров. Однажды он выстрелил из гранатомета в редакцию местной телекомпании — ему не нравилась ее редакционная политика. Тогда никто не пострадал. Суд смог доказать десять убийств, к которым был причастен Бережных. В 2012-м он получил 25 лет лишения свободы. О его гибели в Украине стало известно в начале января 2023 года.

Про гибель Сергея Максименко по кличке «Макс» из Пензы мы рассказывали также в начале января. В середине 1990-х он вступил в банду «Олимпиец» (она названа в честь спортивного комплекса, вокруг которого жили будущие участники банды), дважды был чемпионом России по каратэ. Банда занималась рэкетом, вымогательством, сутенерством и убийствами. Максименко получил 25 лет в 2014 году. Убит в Украине в конце декабря и похоронен в Пензе 4 января.

55-летний Игорь Куск из Нижнекамска, ветеран войны в Афганистане. Отслужив, он создал группировку «Кусковские», она специализировалась на заказных убийствах. В 2015-м ему дали 23 года, суд счел смягчающим обстоятельством то, что Куск был активистом ветеранских организаций, а также преподавал физкультуру и начальную военную подготовку. Дата его гибели в Украине неизвестна. Похоронили его на аллее героев кладбища родного Нижнекамска.