В Украине погибли 5 россиян, призванных по мобилизации военкоматом Коркинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на областное правительство.

Власти региона пообещали в дополнение к федеральным выплатам выделить семьям погибших по 1 миллиону рублей.

Об обстоятельствах гибели пяти земляков не сообщается. По данным It’s My City, речь идёт о первом официальном сообщении о гибели мобилизованных на войне — ранее сообщалось только о случаях их смерти на полигонах или в учебных частях.

Юрист Павел Чиков сообщил, что под Лисичанском Луганской области погиб первый мобилизованный российский адвокат — Андрей Никифоров из Санкт-Петербурга. Он, как утверждается, был призван 25 сентября.